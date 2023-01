La chambre d'agriculture refuse de quitter le Hall 1 pour aller dans le Hall 3 du Salon. Conséquence : l'Aveyron a décidé de ne pas y tenir de stand cette année.

La chambre d'agriculture de l'Aveyron et le conseil départemental l'ont décidé ensemble : ils ne participeront pas, cette année, au Salon de l'Agriculture (SIA). En cause, le refus de Comexposium, la société qui gère l'événement, de maintenir le stand de l'Aveyron dans le Hall 1. « Depuis quelques années, le Salon fait la place dans le Hall 1, le plus visité, à des structures comme McDonald's et Lidl, regrette Jacques Molières, le président de la chambre. Le Salon perd son identité, celle de l'élevage. Ils nous proposent d'aller dans le Hall 3, mais on a refusé. »

« Tout le monde veut être dans le Hall 1 ! »

Valérie le Roy, directrice du SIA, répond : « Tout le monde veut être dans le Hall 1 ! Or, dans le Hall 1 ne se trouvent que les organismes de sélection, les interprofessions et les marques, sous condition. » Selon elle, « ce n'était pas l'Aveyron qui avait un stand au Hall 1 mais l'interprofession du veau de l'Aveyron. Et le règlement stipule qu'on ne peut être présent dans le Hall 1 qu'à condition de parler de l'entité exposante et de la filière. Un stand sous enseigne du département de l'Aveyron ne peut être que dans le Hall 3. »

Des Aveyronnais participeront toutefois au concours général et « on essaiera d'organiser une soirée spéciale sur l'agriculture de notre département », conclut Jacques Molières.