« Nous sommes convaincus que les dénominations animales (…) doivent continuer à s’appliquer exclusivement pour des produits issus des filières animales », estime le spécialiste des semences, Limagrain, parmi les fondateurs de Protéines France.

L’obtention fin juillet 2022, par Protéines France, de la suspension du décret interdisant les dénominations animales pour les substituts de viande à base de végétaux, continue à diviser dans les rangs de l’association. Après Avril, Axéréal et Vivescia, c’est au tour de la coopérative agricole Limagrain de sortir du bois pour expliquer sa position, le 7 septembre 2022 : « Nous sommes convaincus que les dénominations animales comme le steak, les saucisses et les lardons (…) doivent continuer à s’appliquer exclusivement pour des produits issus des filières animales », a fait savoir la coopérative agricole à la France Agricole.

« De ce fait, nous n’avons pas souhaité voter en faveur de l’appel d’autant que nos activités sont encore exploratoires. Nous comprenons que la situation puisse en être autrement pour d’autres acteurs et qu’ils estiment avoir besoin de bénéficier de plus de temps dans la mise en œuvre du décret. Mais cela ne nous bénéficie en rien. »

« Nous l’avons vivement encouragée à abandonner la procédure en cours »

Limagrain indique avoir ainsi rappelé à Protéines France, « que nous n’étions pas favorables à cet appel et nous l’avons vivement encouragée à abandonner la procédure en cours ».

« Dans une période où la société oublie qui la nourrit, notre première préoccupation est le soutien à la filière élevage dans un contexte décourageant pour les éleveurs. L’intérêt de Limagrain réside d’abord et avant tout dans le développement des protéines végétales à destination de la nutrition animale. Mais concernant la nutrition humaine, elle ne saurait se développer qu’en complément des filières existantes car nous serions tout aussi victimes que les éleveurs d’une substitution à la viande ».

Protéines France a été fondée par Avril, Limagrain, Roquette, Tereos et Vivescia. Cette association réunit les entreprises Algama, Arbiom, Axereal, Avril, Cosucra, Dat Schaub, Fermentalg, Groupement les Mousquetaires, Happyvore, Herta, Iff, Interchanvre, Iterg, La Vie, Le Gouessant, Lesaffre, Lidea Seeds, Limagrain, Nestlé, Nxtfood, Nutrition & Santé, Olga, Planted, Poittemill, Puratos, Saatbau, Savencia, Sotexpro, Soufflet, Tereos, Terrena, Terres Inovia, Roquette, Royal canin, Umiami, Via Végétale, Vivescia, et Ÿnsect.