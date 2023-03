4 000 numéros à vos côtés

Au sortir de la guerre, le 9 juin 1945, un groupe d’agriculteurs et d’investisseurs lancent le premier numéro de La France Agricole. Le pays a faim, il faut mettre les bouchées doubles pour produire ! Réussir ce challenge passe par la diffusion d’une information fiable et indépendante auprès des agriculteurs. Un leitmotiv dont votre journal ne s’est jamais départi au fil du temps et des changements d’actionnaires.

4 000 numéros et une transformation numérique plus tard, via sa newsletter quotidienne et son site internet, les fondamentaux sont toujours là, comme l’évoque d’ailleurs l’ancien ministre de l’Agriculture, Philippe Vasseur : « Quand j’étais ministre ou même parlementaire, je lisais évidemment La France Agricole. Elle avait ce caractère d’indépendance qui faisait que parfois, ça faisait grincer quelques dents. La France Agricole n’était le porte-parole de personne. »

Nous revendiquons évidemment cet héritage…