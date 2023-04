L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a annoncé le 20 avril 2023 avoir acté le retrait de plusieurs autorisations de mise sur le marché d’herbicides contenant du S-métolachlore.

L’Anses avait annoncé engager la procédure de retrait du S-métolachlore le 15 février 2023. Via un communiqué publié sur son catalogue e-phy, l’Agence nationale de sécurité sanitaire a confirmé, le 20 avril 2023, avoir :

Retiré quatre autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits contenant du S-métolachlore (Camix, Deflexo S, Dual Gold Safeneur, S-Metolastar Safeneur).

Retiré « certains usages » de cinq autres AMM (Amplitec, Basar, Deluge 960 Ec, Mercantor Gold, S-Metolastar) et de quatre permis de commerce (Cazomercanto, Melano Gold, Orcan, S-Metop).

Fin d’utilisation des stocks au 20 octobre 2024

La date de retrait des AMM et des usages est fixée au 20 avril 2023, la fin de vente et de distribution au 20 octobre 2023, et la fin d’utilisation des stocks au 20 octobre 2024.

Cette décision fait notamment suite à l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), selon lequel l’herbicide présente un risque sur la contamination des eaux souterraines et pour les mammifères.