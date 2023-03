Les vagues de froid de mars et avril on réduit les volumes de poireaux récoltés en fin de campagne.

Les prévisions de récolte de poireaux pour mars et avril misent sur une forte baisse de la production, de l’ordre de 10 000 tonnes en avril, signant une fin de campagne précoce. Au final, la production française avoisinerait les 162 000 tonnes, soit une baisse de 13 % par rapport à la campagne précédente, toutefois similaire à la moyenne des cinq dernières années.

Surfaces en retrait

Les surfaces implantées en poireaux seraient de 5 660 hectares, selon les estimations regroupées par Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture. Elles seraient donc en recul de 4 % par rapport à l’année dernière. C’est surtout dans la zone Nord-Pas de Calais que le recul est le plus sensible (-15 %). En revanche, en tendance par rapport aux cinq dernières années, les surfaces se portent mieux en particulier du fait des implantations dans la zone Ouest (Basse-Normandie, Bretagne).

Les effets du climat

La chute de la production s’explique aussi par les aléas climatiques, à l’exception du Centre-Ouest (Centre, Pays de la Loire). Les vagues de froid et de gel de décembre, janvier et mars pénalisent les rendements.

Des prix soutenus

L’offre est donc limitée. Après la période des primeurs affectés par la sécheresse, les prix de septembre et octobre, qui marquent le début de la campagne ordinaire, étaient très élevés, en hausse de 50 % par rapport à ceux de l’année dernière. Ensuite, les prix ont chuté du fait d’une augmentation de l’offre commerciale et d’une demande faible, bridée par des températures élevées peu propices à la consommation d’un légume d’hiver. Depuis décembre, les prix se sont redressés sous l’effet d’un climat plus hivernal. En février 2023, les prix du poireau étaient supérieurs de 50 % à ceux de février 2022 et de la moyenne 2017-2021.