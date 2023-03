Combien restera-t-il de matières actives de synthèse disponibles en 2033 ? Moitié moins qu'aujourd'hui, répond l’étude « Produits chimiques phytosanitaires de l’Union européenne en 2023 : état actuel et perspectives » publiée le 8 février 2023 dans Agrochemicals. La diminution du nombre de substances actives chimiques est liée aux « effets combinés d’un tarissement des arrivées de nouvelles matières actives et de la suppression de celles existantes, sans que de nouveaux types de molécules ne viennent compenser ce déclin », selon l'auteur de l'étude.

Sur les 340 substances actives chimiques initialement approuvées, 234 l’étaient encore en 2022. « Depuis 2011, ce taux de non-renouvellement est globalement de 50 % », souligne Patrice Marchand de l’Itab (1), l’auteur de l’étude. Sur la période 2017-2022, il y a une perte moyenne de près de 20 molécules chimiques de synthèse par an. Selon les prévisions de l'étude, sur ces 234 substances actives, il en restera 224 à la fin du premier semestre de 2023.

En raison de fin d’approbations, et au rythme actuel de disparition des matières actives, le rapport estime qu’il en restera 115 par rapport aux 234 molécules autorisées en 2022. L'étude prévoit que de nombreuses molécules voient leurs approbations se terminer en 2023 et 2024.

Plusieurs d’entre elles font l’objet d’un renouvellement au sein de l’Union européenne et « sont soumises à de nombreuses charges et pressions », estime le rapport. C’est notamment le cas pour les substances préoccupantes, à commencer par celles qui sont candidates à la substitution et les perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés.

Certaines substances actives chimiques sont déjà programmées pour le retrait (ipconazole), le non-renouvellement (dimoxystrobine et oxamyl), le vote officiel de non-renouvellement (benfluraline en décembre 2022) ou le statut hors ligne dans un avenir prévisible (zirame, métam, prosulfuron, prosulfocarbe et flurochloridone). D’autres devraient suivre.

Chiffres clefs

Le rapport explique de plus que la moitié des substances agrochimiques sont résevées au maraîchage et aux grandes cultures (un quart chacune), tandis qu’environ un septième d’entre elles sont utilisées pour la viticulture, l’arboriculture, l’horticulture et les cultures céréalières.

Les fongicides sont majoritairement affectés aux usages maraîchers et viticoles, les herbicides pour les grandes cultures et le maraîchage. Les insecticides principalement pour le maraîchage, l’arboriculture et l’horticulture. Les régulateurs de croissance sont, quant à eux, un peu plus consacrés aux grandes cultures et au maraîchage.