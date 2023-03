Dans le cadre d’un projet de réorganisation, Tereos projette de fermer l’activité sucrière du site d’Escaudœuvres, située dans le Nord. Le groupe justifie cette décision par la baisse durable des volumes de betterave.

Dans un communiqué diffusé le 8 mars 2023, Tereos déclare avoir présenté aux représentants du personnel « un projet de réorganisation de son activité industrielle » qui implique, entre autres, « un projet d’arrêt de l’activité sucrière » du site d’Escaudœuvres, dans le Nord.

Sécheresse et jaunisse

Une décision motivée par la baisse des volumes de betteraves engagés et des rendements enregistrée ces dernières années sur le site. Tereos évoque des raisons agronomiques : rotation culturale, sécheresse et jaunisse. Selon le groupe, la durée de campagne est en conséquence réduite, estimée « entre 25 et 45 jours en fonction des rendements en 2023-2024 », alors que la durée moyenne est à 110 jours.

« Une analyse de l’empreinte industrielle a abouti au constat que les volumes de betteraves disponibles ne permettent pas, en période de campagne, à certains sites de fonctionner à pleine capacité », appuie Tereos.

123 postes supprimés

Les productions de betteraves autour du site d’Escaudœuvres seraient à l’avenir « travaillées sur les sites voisins », fait savoir le groupe.

Le projet de redimensionnement de ce site entraînerait, selon Tereos, la suppression de 123 postes. Les activités du centre logistique, d’une partie de celles du service agricole et du support pour les sites sont quant à elles maintenues, représentant 30 postes.