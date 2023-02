Rapport américain

Les récoltes mondiales de maïs sont désormais attendues à 874,16 millions de tonnes, hors Chine, soit plus de 4 millions de tonnes de moins que la précédente estimation de l'USDA, selon le rapport Wasde publié le mercredi 8 février 2023.

Les prévisions de la récolte argentine ont été abaissées de 5 millions de tonnes à 47 millions de tonnes. Cette diminution est partiellement compensée par une meilleure production aux Philippines et au Vietnam. Cette amputation de quelque 10% du volume de production de grain jaune pour l'Argentine est "sans surprise", a souligné Gautier Le Molgat du cabinet Agritel. "Les perspectives d'exportation baissent en conséquence, mais sont compensées par le Brésil", a noté l'analyste.

La production de maïs de l'Ukraine devrait être stable, par rapport à son évaluation de janvier, à 27 millions de tonnes avec des exportations plus soutenues (+2,5 millions de tonnes à 22,5 millions) ce qui devrait faire baisser ses stocks finaux. Le cours du maïs réagissait peu à ces prévisions largement anticipées, restant en progrès de 0,30% à 6,7575 dollars le boisseau vers 18h.

Soja : stocks américains en hausse

L'estimation de la production globale de soja a été également abaissée. Elle se contracte de 5 millions de tonnes à 383 millions du fait également d'une production moindre prévue pour l'Argentine à 41 millions de tonnes contre 45 millions anticipés en janvier en raison des conditions trop sèches. L'USDA signale aussi que l'Ukraine devrait voir sa production de soja baisser de 400 000 tonnes alors "moins de surface a pu être récoltée".

Au niveau des stocks mondiaux d'oléagineux, "on voit une baisse avec l'Argentine" mais le niveau des stocks "reste meilleur que l'an dernier". Le cours du soja, en hausse légère avant la publication du rapport, cédait 0,10% à 15,0875 dollars. Certains analystes avaient anticipé une réduction plus forte de la production argentine. En outre, soulignait Mike Zuzzolo de Global Commoditiy Analytics and Consulting, les stocks américains de soja, plus importants que prévu à 6,1 millions de tonnes (+1 million), influençaient les cours à la baisse.

Blé : révision à la hausse de la production mondiale

Du côté du blé, l'estimation de la production mondiale a été relevée à 783,8 millions de tonnes (+2,5 millions de tonnes) et les stocks aussi. La production australienne a été révisée en hausse (+1,4 million) et celle de la Russie devrait aussi être supérieure de 1 million à 92 millions, selon les projections de l'USDA. La demande a aussi été revue en hausse, notamment pour l'alimentation animale, ce qui soutenait le prix mardi.

Le cours de la céréale grimpait de 1,20% à 7,5875 dollars le boisseau, également porté par les craintes des conséquences des tremblements de terre en Turquie et en Syrie, sur la fourniture de farine dans cette importante région de meunerie.