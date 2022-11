D'après le dernier bulletin Céré'Obs de FranceAgriMer, 97 % du blé tendre, 99 % de l'orge d'hiver et 75 % du blé dur sont semés.

Le 14 novembre 2022, il restait en moyenne 3 % du blé tendre et 1 % de l'orge d'hiver à semer, indique Céré'Obs, l'observatoire des céréales de FranceAgriMer, publié le 18 novembre 2022.

Clap de fin pour les semis de #blépic.twitter.com/KeMA1B4JuP — Olivier GERARD (@Olivierlepilote) November 13, 2022

Le blé et l'orge en avance d'au moins 6 jours

"Les conditions de température et d’humidité sont optimales pour le développement des céréales dans la majorité des situations, commente le bulletin de santé du végétal (BSV) de Poitou-Charentes. La levée et la croissance des céréales sont très rapides. Certaines parcelles sont en début de tallage." Avec 87 % du blé tendre et 95 % de l'orge d'hiver levés, Céré'Obs estime les deux cultures en avance de 6 jours et 7 jours respectivement, comparé à la moyenne des cinq dernières années.

Une orge aujourd'hui en bonne position pour passer un bon hiver : un bon paillage (moha), un sol vivant. #ACSpic.twitter.com/DZ5W3qsWY9 — Jacky Berland (@JackyBerland) November 19, 2022

Le stade début tallage était atteint pour 24 % du blé tendre (contre 3% en 2021 à date) et pour 43 % de l'orge d'hiver (12 % en 2021).

Tallage pour le premier blé 🌾 🫣😬 pic.twitter.com/LLoJ8YEhwU — Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) November 7, 2022

Quant au blé dur, les semis étaient effectués à 74 %, et 35 % des parcelles emblavées étaient levées.

La météo moins propice aux pucerons et cicadelles

Selon l'équipe du BSV des Hauts-de-France, les conditions climatiques à venir devraient être "moins propices" à l'activité des pucerons et des cicadelles, mais appellent néanmoins à la vigilance "jusqu’au stade « tallage » en particulier pour les pucerons. Pour rappel, le seuil indicatif de risque est atteint lorsque 10 % des pieds sont porteurs de pucerons ou si ces derniers sont présents depuis plus de 10 jours. Le risque cicadelle est quasi nul maintenant (les gros dégâts portent essentiellement sur les attaques précoces de début octobre)", complète le BSV.

"Les parcelles semées très tôt s’exposent au risque pucerons, aux problèmes de gestion de graminées et aux maladies du pied, ajoute le BSV Poitou-Charentes. Le suivi de la culture par l’observation régulière dès la levée permettra par la suite d’évaluer les risques limaces et pucerons aux stades les plus sensibles de la culture."