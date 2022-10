Les semis de blé tendre et d'orge ont bien progressé la semaine passée, à respectivement 46 % et 67 % d'après l'observatoire des céréales de FranceAgriMer. Alors que les premières levées sont en cours, Arvalis appelle à la vigilance sur pucerons, cicadelles et limaces.

Le 17 octobre 2022, 46 % du blé tendre était semé, et 67 % de l'orge d'hiver, indique le dernier bulletin Céré'Obs, publié le 21 octobre. Des conditions de rêve pour implanter de l'orge 😍 pic.twitter.com/g7cqqnjam4 — Thomas (@toto_bricolo) October 23, 2022 Dernière parcelle de blé en cours de semis. Les conditions était top cette année 👌☀️ pic.twitter.com/CqcY2myP2L — Pierre Vandecan (@_Pivand154) October 19, 2022 Selon le bulletin, 15 % des parcelles de blé étaient levées, et 29 % de celles d'orge d'hiver. Avec ce temps chaud, ensoleillé et un sol bien mouillé, l'#orge est à son aise et pousse vite ! Quelle différence entre dimanche et aujourd'hui ! #JeudiPhoto#FrAgTw#ceuxquifontlabiere 🍻 pic.twitter.com/BhUFpnajnQ — Nadège PETIT 👩‍🌾 (@agri_zoom) October 20, 2022 Vigilance vis-à-vis des pucerons et cicadelles... "Si les températures douces favorisent la levée des céréales, elles sont également propices à l’activité des pucerons et cicadelles. Un suivi minutieux de l’évolution de ces ravageurs est indispensable", alerte Arvalis. Belle levée en cours sur ce semis d'#orge d'hiver du 12/10.

Et sans surprise, la bête est là aussi!#pucerons#FrAgTwpic.twitter.com/R4GHsj4UoN — Patrick Pigeon 🚩🌱🌾🌻🐝🚩 (@Pat2816) October 19, 2022 "La vie des pucerons est très conditionnée par le climat. Les températures journalières notamment peuvent exercer une influence importante sur leur activité. Par exemple, la multiplication des individus est d’autant plus élevée que les températures sont hautes", poursuit l'institut technique. Il rappelle les seuils indicatifs : à partir de 12°C environ, les individus ailés peuvent reprendre le vol. L’absence de pluie est d’autant plus favorable. "Une migration vers des parcelles indemnes de colonies est ainsi possible", explique Arvalis. Avec des températures inférieures à 3°C, les pucerons ne sont pas actifs mais ils peuvent survivre. "Si les précipitations peuvent limiter les nouvelles arrivées d’ailés dans la parcelle, elles affectent peu la prolifération et la dissémination des pucerons aptères dès lors que les températures restent douces, insiste Arvalis. ...Et des limaces Plusieurs bulletins de santé du végétal (BSV) signalent la présence de limaces, et appellent également à la vigilance jusqu'au stade "début tallage". "Les céréales sont sensibles aux limaces de la levée au stade 3-4 feuilles. Pour les parcelles possédant un piège à limace, le seuil indicatif de risque se situe au-delà de 16 à 20 limaces piégées par m² en une nuit", explique le BSV Centre-Val de Loire. Les blés sortent tout juste de terre et ils sont déjà agressés ! Les limaces sont de retour. pic.twitter.com/BXQcjreeaN — Loisel Damien (@DamLoisel) October 20, 2022 "Le risque limace est un risque très lié à la parcelle (œufs dans le sol), complète le BSV. Il sera judicieux de réaliser un diagnostic dès la levée des cultures, surtout dans les parcelles à risques (historique de dégâts, précédent colza ou céréale à paille, itinéraire sans labour)." 92 % du maïs récolté Au 17 octobre, 92 % du maïs grain était récolté, estime par ailleurs Céré'Obs. La moisson de la céréale reste très précoce, avec une avance de 18 jours sur la moyenne des cinq dernières années, et de 28 jours comparé à 2021. Récolte du #maïs2023 🌽

Semis/récolte à 50cm #CornLovers🌽 pic.twitter.com/p0BWOZ9grd — Guillaume LE POGAM 🪱🐝🐞🌾🌻🌽 (@LePogamGuillaum) October 21, 2022

Justine Papin