La pluviométrie a été excédentaire en septembre 2022, en moyenne sur le territoire. Elle a ainsi permis de réduire la sécheresse des sols superficiels dans certaines régions. La température moyenne est restée supérieure aux normales.

Le mois de septembre 2022 « a été marqué par des températures très contrastées et le retour de la pluie », résume Météo France dans son bilan météorologique publié le 3 octobre. « De quoi enfin améliorer sensiblement la situation de la sécheresse sur de nombreuses régions, sans y mettre vraiment un terme », complète Météo News dans son propre bilan.

Excédent pluviométrique de 18 %

La pluie a fait son retour, après plusieurs mois très secs, sur une large partie du territoire. Certaines régions ont connu des « précipitations remarquablement abondantes ». Celles-ci ont permis une atténuation de la sécheresse « extrême » des sols superficiels.

La situation reste toutefois préoccupante au nord de la Seine, sur la façade atlantique, le pourtour méditerranéen ainsi que le nord et l’est de la Corse, liste Météo France. Le déficit pluviométrique y est souvent resté entre 20 et 60 % par rapport aux normales. La moyenne sur le mois est malgré tout excédentaire de 18 %.

© Météo France - La pluviométrie a été excédentaire sur une large partie du territoire en septembre 2022.

D'octobre 2021 à septembre 2022, le pays a reçu 607 mm de pluie pour une normale à 769 mm, soit un déficit de 21 %, ajoute Météo News.

Températures semblables aux normales

Le mois a été scindé en deux : des températures supérieures de 2 à 8 °C aux normales de saison la première quinzaine et inférieures de 1 à 3 °C sur les deux dernières semaines. La température moyenne s'est établie à 18,2 °C, supérieure de 0,7 °C à la normale (1).

© Météo France

Peu de soleil

Après la première quinzaine ensoleillée, les nuages et perturbations ont repris le dessus. La moyenne nationale de l’ensoleillement est de fait légèrement en deçà des moyennes de saison (190 contre 195 mm (1)).

L’ensoleillement a été déficitaire de 10 à 20 % sur le nord de l’Hexagone et souvent à peine de saison au sud de la Loire et en Corse excepté localement en Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes.