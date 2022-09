Avec une récolte russe de blé désormais estimée à plus de 100 millions de tonnes et des exportations qui se maintiennent, le CIC révise nettement à la hausse les stocks de la fin de la campagne de 2022-2023 du pays.

Dans son rapport publié le 22 septembre 2022, le Conseil international des céréales (CIC) a mis à jour son estimation de production mondiale de blépour 2022-2023 à 792 millions de tonnes. C'est 14 millions de tonnes de plus que le mois dernier. Cette révision « est essentiellement le résultat d’une hausse de la production en Russie », souligne Agritel dans sa note quotidienne. 104,9 millions de tonnes de blé auraient ainsi été moissonnées en Russie cet été, alors que le CIC avait tablé sur 99,1 millions de tonnes le mois dernier.

Des exportations en baisse

« Les exportations de blé russe ne sont cependant estimées qu’à 36,5 millions de tonnes, conduisant à une forte hausse des stocks dans le pays. » Ces derniers sont ainsi attendus à 22,5 millions de tonnes à la fin de la campagne, soit 5,2 millions de tonnes au-dessus de l'estimation du mois dernier. À titre de comparaison, ces stocks étaient de 11,3 millions de tonnes en 2021-2022 et 12,2 millions de tonnes en 2020-2021.

Toutes céréales confondues, le CIC estime la production mondiale de 2022-2023 à 2 256 millions de tonnes (+8 millions de tonnes par rapport au mois dernier). Cela reflète des hausses en blé et en orge, « principalement pour la Russie, le Canada et l'Australie », qui font plus que compenser des baisses annoncées pour le maïs aux États-Unis (354,2 millions de tonnes, soit –10,5 millions de tonnes). Les perspectives de consommation mondiale ayant peu changé, les stocks de clôture toutes céréales confondues augmentent de 10 millions de tonnes par rapport au mois dernier, à 587 millions de tonnes.

Baisse des récoltes de soja aux États-Unis

Concernant le soja, le CIC table désormais sur une production de 387 millions de tonnes pour 2022-2023. Un chiffre inférieur à celui du mois dernier : la hausse prévue en Amérique du Sud et dans la zone de la mer Noire est compensée par une récolte moindre aux États-Unis. Cette évolution allant de pair avec une baisse de la consommation, les stocks de fin de campagne évoluent peu, à 53 millions de tonnes (+1 million de tonnes sur un mois).