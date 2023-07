Clément Gautier, analyste chez Horizon Soft Commodities, explique les raisons de la hausse des cours du tournesol : « Depuis un mois et demi environ, les prix du tournesol se sont raffermis. Plus par sympathie avec le soja, particulièrement moteur du complexe oléagineux et par les autres graines oléagineuses, que par des facteurs haussiers qui lui sont inhérents.

Le déficit hydrique aux Etats-Unis a notamment menacé le bilan du soja. Les pluies finalement arrivées l’ont détendu, mais les prévisions font à nouveau état d’un temps chaud et sec, source d’inquiétudes pour la phase clé du remplissage des gousses à venir. L’USDA, le ministère de l’Agriculture américain, campe toutefois sur son estimation de rendement record, qui diffère avec les observations globales des opérateurs. Les surfaces prévues en repli pour 2023-2024, ainsi qu’une possible baisse des prévisions de rendement au vu de l’état des cultures, conduiront au soutien du soja et donc du complexe oléagineux.

Climat et géopolitique

La récolte de canola inquiète elle aussi, du fait d’un manque de pluies au Canada, et du phénomène El Niño en Australie. En colza, la production française décevante se répercutera sur les volumes européens et pourrait ajouter un facteur de tension au marché. Tout comme l'a fait la suspension, le 17 juillet 2023, du corridor d'exportations de grains russo-ukrainiens puis plus récemment l'escalade des tensions avec les bombardements russes de plusieurs ports ukrainiens sur la mer Noire et le Danube.

Clément Gautier est analyste chez Horizon Soft Commodities ( © HSC)

Enfin, les cours du pétrole ont eux aussi remonté ces dernières semaines. D'abord avec la baisse du dollar, puis par la limitation de la production engagée par les pays membres de l'OPEP + (organisation des pays producteurs de pétrole). Les prix ont malgré tout du mal à s'apprécier avec une demande qui manque de perspectives, liée aux inquiétudes économiques et aux statistiques de croissance chinoise décevantes sur le deuxième trimestre de 2023.

Surfaces de tournesol en hausse

Selon le ministère de l’Agriculture français, les surfaces de tournesol semées seraient en très légère hausse sur un an. A fin juillet, il y a peu d'échos sur de quelconques inquiétudes de la production européenne. Celle-ci est estimée par la Commission européenne à 10,8 millions de tonnes, contre 9,16 l’an passé. En Ukraine, grand producteur de tournesol, les surfaces emblavées seraient de 5,64 millions d'hectares cette année, contre 4,94 en 2022 selon le ministère de l’Agriculture local. La production atteindrait 12,5 millions de tonnes contre 12 millions en 2022. »

Propos recueillis par Raphaëlle Borget