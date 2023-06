Alors que les premières récoltes d’orge d’hiver ont démarré sur le territoire français, les premières estimations des rendements pour 2023 témoignent des bonnes conditions météorologiques dont ont bénéficié les cultures d’hiver jusqu’alors. La production d’orges d’hiver est estimée au 1er juin 2023 à 9,1 millions de tonnes par le service de la statistique du ministère de l’Agriculture (Agreste). Soit une hausse de 7,3 % par rapport à 2022 et de 11,7 % par rapport à la moyenne 2018-2022. Cela pourrait être la récolte la plus élevée depuis 2019, en lien avec la hausse conjointe des surfaces et du rendement. Ce dernier serait de 68,3 q/ha, en hausse de 4,4 % par rapport à 2022 (65,4 q/ha) et de 5,6 % par rapport à la moyenne 2018-2022.

Le rendement progresserait par rapport à 2022 sur l’ensemble des régions, hormis dans les Hauts-de-France (-8,8 %), dans le Grand Est (-2,3 %) et en Normandie (-6,3 %). « En Centre-Val de Loire, première région productrice, les surfaces (+0,9 %) et le rendement (+8,4 %) seraient en hausse par rapport à 2022, portant la production à son plus haut niveau depuis 2015, à 1,6 million de tonnes », signale le ministère de l’Agriculture dans sa note sur les grandes cultures parue le 13 juin 2023.

© Agreste Estimation du rendement de l'orge d'hiver en France (Données pour les départements ayant une superficie de la culture concernée supérieure à 2 000 ha)

Rendement du colza en baisse

Du côté du colza, la production est estimée au 1er juin 2023 à 4,6 millions de tonnes : + 2,6 % par rapport à 2022 et + 18,1 % par rapport à la moyenne sur cinq ans. Elle « serait en hausse pour la deuxième année consécutive, en lien avec la forte augmentation des surfaces », précise Agreste. Les surfaces augmenteraient de 118 000 hectares sur un an ( +9,6 %), contrebalançant un rendement attendu en baisse par rapport à son niveau élevé de 2022 : 34,4 q/ha en 2023 contre 36,8 q/ha en 2022, soit un recul de 6,4 %. Le rendement serait toutefois en progression de 5,7 % par rapport à la moyenne 2018-2022.

« Sur la majorité du territoire, les rendements seraient moins élevés qu’en 2022 mais nettement supérieurs à la moyenne 2018-2022, estime Agreste. En Centre-Val de Loire et en Grand Est, où les surfaces sont les plus importantes, ils baisseraient respectivement de 3 % et de 16 % par rapport à 2022, mais augmenteraient de 5,6 % et 3,0 % par rapport à la moyenne 2018-2022.

© Agreste Estimation du rendement du colza en France (Données pour les départements ayant une superficie de la culture concernée supérieure à 2 000 ha)

Isabelle Escoffier