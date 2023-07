Après les Puma CVX Drive à variation continue dévoilés lors du dernier Sima, ce sont désormais les versions Multicontroller qui bénéficient de la mise à niveau sur le cœur de gamme de Case IH. Les Puma 185, 200 et 220 Mutlicontroller deviennent ainsi AFS Connect.

Ils sont motorisés par un six cylindres FPT de 6,7 litres qui délivre de 185 à 220 ch, selon les modèles. Les puissances maximales avec le boost moteur atteignent de 224 à 260 ch. Comme l’indique la version Multicontroller, la transmission est une full-powershift PowerDrive, délivrant 19 rapports en marche avant et 6 en marche arrière.

Une cabine revue

Comme les CVX Drive avant eux, les Puma Multicontroller reçoivent une cabine à quatre montants, munie du nouvel intérieur Case IH. Ce dernier est doté du terminal AFS 1 200 de 12 pouces, d’un accoudoir et d’un joystick revus. L’accoudoir intègre de nouvelles fonctionnalités comme un bouton qui permet de naviguer dans le terminal sans toucher l’écran avec les doigts. Les palettes de commande des distributeurs éclairées par LED peuvent être attribuées selon les préférences. L’écran tactile AFS 1200 est doté en plus de boutons de raccourci vers les menus les plus utilisés.

L’agriculteur peut opter pour trois systèmes de suspension de cabine au choix : une version mécanique, une solution hydraulique semi-active ou la suspension appelée « intégrale AVS ». Cette dernière s’adapte en fonction de la charge sur les relevages avant et arrière.