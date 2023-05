Case IH complète sa gamme de tracteurs Optum par le haut avec l’Optum 340 CVX Drive. La série compte désormais quatre modèles, couvrant une plage de puissance de 250 à 340 ch. Bien qu’il offre une puissance supérieure de près de 30 ch à celle de l’Optum 300, l’Optum 340 bénéficie du même poids à vide et du même réservoir de GNR (630 litres).

L’Optum 340 est motorisé par un six-cylindres FPT de 6,7 litres et bénéficie du dispositif APM qui adapte automatiquement le régime moteur et le ratio de la boite CVX à variation continue. Cette dernière bénéficie de nombreux améliorations, notamment au niveau de l'hydrostatique, du logiciel, des composants du train roulant, du différentiel arrière et de la prise de force arrière.

Du côté de l'électronique, l’Optum 340 bénéficie de l’Isobus de Classe 3, qui peut accéder à la fonction TIM de gestion du tracteur par l’outil.

Le chauffeur prend place dans une cabine à l’ergonomie revue, qui reprend celle des récents Magnum. L’accoudoir est dominé par le terminal AFS Pro 1200.

Enfin, l’Optum 340 bénéficie de la solution Safeguard Connect, qui comprend une garantie Safeguard étendue à trois ans et un abonnement de cinq ans au portail télématique AFS Connect Advanced.