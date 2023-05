Ces rampes Super L3, aussi disponibles en 36, 39 et 40 m, sont déjà proposées pour les pulvérisateurs traînés UX depuis 2022. Elles sont constituées en série de 4 bras avec repliage à 12, 24 et 33 m et repliage unilatéral possible. Elles bénéficient systématiquement du suivi actif de terrain ContourControl et de l’amortissement actif des oscillations SwingStop.

Les tronçons d’extrémité en aluminium vissé ont une articulation intégrant une sécurité à précontrainte hydraulique. Ainsi, le déclenchement est toujours franc et permet un retour rapide de l’élément en position travail.