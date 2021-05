L’édition 2021 ne connaît pas la crise

Restriction sanitaire oblige, c’est en visioconférence depuis le ministère de l’Agriculture, en présence du ministre Julien Denormandie, qu’ont été dévoilés le jeudi 20 mai 2021 les lauréats du Trophée international de l’enseignement agricole (TIEA) (1).

En l’absence de Salon de l’agriculture cette année, ce trophée, organisé par le Concours général agricole et événement majeur du grand show parisien de l’élevage, avait été modifié. Deux épreuves (au lieu des cinq habituelles) étaient imposées aux candidats. La première : réaliser une vidéo mettant en évidence l’établissement dans son territoire, les formations proposées et présenter un animal issu de l’exploitation. La seconde était la rédaction d’un article de presse sur le thème de l’enseignement agricole en lien avec l’environnement local.

Une équipe gagnante 100 % féminine

Avec les contraintes imposées par la crise du Covid, ce ne fut pas sans difficultés pour les élèves et leurs professeurs d’aller au bout de ces épreuves. Entre présentiel et distanciel, emmener une équipe de six élèves à se motiver a été un vrai défi. Il est donc remarquable de noter que 26 établissements ont passé la ligne d’arrivée. Et parmi eux trois établissements étrangers, de l’Argentine, de la Belgique et de la Chine, qui symbolisent le caractère international de cette compétition.

Même derrière un écran, l’émotion des lauréats était palpable. Trois trophées ont été décernés dans les sections suivantes : races laitières, races allaitantes et établissements étrangers. Et enfin la récompense au grand vainqueur, toutes sections confondues, qui revient cette année au Lycée agricole de Pau Montardon. Une équipe 100 % féminine qui, excusez du peu, a obtenu la meilleure note pour la vidéo et l’article de presse. Un article que vous trouverez dans le prochain le numéro papier de La France Agricole à paraître le 28 mai 2021.

Une mention spéciale au Lycée de la Touche à Ploërmel (Morbihan), qui concourrait dans la section des races laitières, dont l’article est arrivé à la deuxième place et qui sera publié dans l’Éleveur Laitier de juin 2021.

Dominique Grémy

Retour sur les vingt éditions passées Tiea 2021 Cette édition si particulière était la vingtième du nom. Ce trophée des établissements agricoles est né à l’initiative du mensuel l’Éleveur Laitier avec une première remise des prix pendant le Salon de l’agriculture de 2002. La compétition s’appelait alors le Trophée national des lycées agricoles (TNLA) avant de s’élargir à l’international. Petit coup d’œil dans le rétro : dix lycées étaient entrés en lice en 2002. Ils étaient plus de cinquante en 2020. Les épreuves du trophée ont depuis beaucoup évolué : elles ne sont plus du tout axées sur la valeur génétique du troupeau de l’établissement mais sur la performance des élèves dans les différentes épreuves.