John Deere vient de donner un coup d’accélérateur à sa transition énergétique avec l’acquisition de la majorité des parts de Kreisel Electric. Cette entreprise autrichienne est spécialisée dans le développement et l’intégration de batteries pour les voitures de course et les véhicules de BTP. Kreisel a également développé une plateforme de recharge pour ces engins.

Accélérer le développement de solutions hybrides et électriques

Kreisel produit des batteries de dernière génération avec des cellules immergées ainsi que des modules complets de ces batteries, sous forme de pack. Pour John Deere, l’acquisition de Kreisel va faciliter le développement de véhicules 100 % électriques et d’hybrides. Le constructeur américain constate en effet que la demande de ses clients pour ces solutions alternatives est en hausse.