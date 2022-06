Météo-France a placé vingt-cinq départements en vigilance orange et douze en vigilance rouge pour canicule le 16 juin à 16 h.

Tarn, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne et Vendée sont en alerte rouge.

Morbihan, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Indre, Cher, Creuse, Haute-Vienne, Dordogne, Corrèze, Lot, Aveyron, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, Ardèche, Drôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Ariège et Aude sont en alerte orange.

Depuis 76, des canicules plus fréquentes, intenses ou précoces

Depuis le mémorable été 1976, la France connaît des canicules de plus en plus fréquentes, intenses, ou précoces, comme l’épisode actuel qui devrait durer jusqu’au week-end (18 et 19 juin). La multiplication, l’intensification et l’allongement des canicules constituent un marqueur sans équivoque du réchauffement climatique, selon les scientifiques.

Une canicule se définit comme une période « de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs », selon le gouvernement.

Depuis 2015, tous les étés sont marqués par des « canicules conséquentes » avec pour résultat plusieurs milliers de « décès en excès », selon Santé publique France.