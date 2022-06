Après l’Aquitaine, c’est au tour de la Bretagne et de la vallée de la Loire de s’attendre à des orages assez intenses en cours d’après-midi. Cinq départements sont placés en alerte orange.

Un nouvel épisode orageux conduit Météo France à déclencher une alerte orange aux orages dans cinq départements de l’ouest de la France : Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe à partir de 15h30 ce mercredi 22 juin 2022, et jusqu’enfin de journée.

Ces orages seront peu mobiles et pourront donner, selon les endroits, de 50 à 70 mm de précipitations. Dans le même temps, l’épisode orageux qui s’est abattu sur l’Aquitaine la veille est en régression.

Tous les autres départements de la métropole, à part les Bouches-du-Rhône et trois départements à la pointe nord, sont placés en vigilance jaune pour les orages. Ce qui signifie qu’ils peuvent rencontrer des orages de moindre intensité mais localement forts, accompagnés de fortes rafales de vent et de chutes de grêle locales.

Fin de la canicule

Ailleurs, l’épisode caniculaire se termine. Il reste toutefois fort ce matin dans les vallées du Rhône et de la Saône, sur le massif jurassien et le nord des Alpes. En début d’après-midi sur ces zones, les températures devraient revenir à leurs niveaux normaux pour la saison.

Pour demain, jeudi 23 juin 2022, Météo France prévoit un ciel souvent instable, avec des averses orageuses plus fréquentes du Sud-Ouest au flanc est. Ailleurs, des averses plus isolées pourront se produire, mais le risque orageux diminue. Les températures minimales iront de 13 à 18 degrés en général. Les températures maximales iront de 18 à 23 degrés près de la Manche, de 23 à 28 degrés ailleurs, localement 30 à 31 en plaine d’Alsace et à l’est du Rhône.

Les consignes de comportement en cas d’orage sont les suivantes :

Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau

Je m’abrite dans un bâtiment en dur

Je me tiens informé et j’évite de me déplacer

Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés

J’évite d’utiliser mon téléphone et les appareils électriques