Lancée en 1972, l’opération « 10 de conduite agricole » organisée par Groupama et ses partenaires vise à sensibiliser les élèves de lycées agricoles aux bons réflexes à avoir au volant de tracteurs ou de moissonneuses-batteuses. Cette formation gratuite, théorique et pratique, forme ainsi chaque année 2 500 à 3 000 jeunes de l’enseignement agricole.

Les accidents de tracteurs, 1ère cause de décès accidentel en milieu agricole

Selon l’observatoire national interministériel de la sécurité routière, plus de 200 personnes sont mortes et plus de 1 000 ont été blessées lors d’accidents impliquant des tracteurs entre 2013 et 2017. Le plus souvent, une erreur humaine en est la cause. Selon l’assureur Groupama, les accidents de tracteurs représentent la 1ère cause de décès accidentel en milieu agricole.

« Même si ces accidents baissent régulièrement depuis 10 ans, ils restent souvent graves, les engins étant de plus en plus puissants et volumineux. Paradoxalement, il n’existe aucune formation ni permis obligatoire pour la conduite de véhicules agricoles », indique l’assureur Groupama dans un communiqué de presse du 10 mai 2022.

Une formation théorique et pratique d’une journée

Depuis 50 ans, Groupama et ses partenaires organisent ainsi chaque année l’opération « 10 de conduite agricole » dans plus de 50 établissements d’enseignement agricole. S’appuyant sur les enseignements des professeurs de machinisme, cette formation d’une journée se déroule en 2 parties :

, en salle, qui vise à former les élèves au code de la route, aux consignes de sécurité et vérifications d’usage ainsi qu’aux papiers administratifs à avoir. Les élèves sont ensuite évalués à l’aide d’un QCM sur le code de la route, l’environnement routier et la sécurité des personnes ; Une partie pratique, sur une piste d’exercice, afin que les élèves apprennent à manœuvrer un engin agricole muni d’une remorque. Le parcours comprend ainsi des mises en situation et des exercices (attelage et dételage du matériel, pratiques d’écoconduite, déplacements en respectant les consignes de sécurité…).

À l’occasion de l’événement Les Terres de Jim qui a lieu chaque année, « les meilleurs élèves sont récompensés lors de la finale nationale du championnat de France scolaire « 10 de conduite agricole », précise Groupama.

3 partenaires impliqués

En plus de Groupama, qui s’occupe de l’organisation et de la logistique, 3 partenaires sont également impliqués dans cette opération :

Les Compagnies républicaines de sécurité qui animent la piste d’exercice avec l’aide de 8 policiers nationaux.

qui animent la piste d’exercice avec l’aide de 8 policiers nationaux. Le constructeur de machines agricoles Claas qui met à disposition les tracteurs utilisés par les élèves pour les exercices pratiques.

qui met à disposition les tracteurs utilisés par les élèves pour les exercices pratiques. TotalEnergies qui fournit les lubrifiants et le carburant pour les véhicules.

Depuis le début de cette opération, qui fête ses 50 ans cette année, « plus de 500 000 jeunes ont ainsi été sensibilisés à la conduite d’engins agricoles », indique Groupama dans son communiqué.