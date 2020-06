pour vous connecter et poursuivre la lecture

Alors que le mois de novembre s’annonçait particulièrement chargé en salons entre le Sima à Paris, l’Eima à Bologne (Italie) et Eurotier à Hanovre (Allemagne), il faudra finalement attendre février 2021 pour arpenter les allées de ces trois poids lourds européens. En effet, après le Sima et l’Eima, c’est Eurotier qui vient de jeter l’éponge pour 2020 et de décaler sa prochaine édition du 9 au 12 février 2021.

De nombreux visiteurs internationaux

Les signaux inquiétants venus de Pékin sur la pandémie de coronavirus ont eu raison de la motivation des organisateurs de maintenir à tout prix l’édition de 2020. Le report est d’autant plus indiqué qu’une partie importante du visitorat vient de la Chine et du Moyen-Orient. Le salon Energy dDcentral, qui se tient désormais en même temps qu’Eurotier pour laisser plus de surface d’exposition aux machines sur Agritechnica, est également concerné par ce report.

