John Deere toujours en tête des ventes de tracteurs

Les années se suivent et se ressemblent pour le podium des ventes de tracteurs standards publié par Axema, le syndicat des constructeurs et importateurs. John Deere caracole une nouvelle fois en tête pour 2020 et augmente même son avance sur la concurrence avec 22,8 % des immatriculations.

Désormais, plus d’un tracteur sur cinq vendu en France arbore le cerf bondissant. Derrière, New Holland se cramponne à la seconde place (14,2 %), mais il est désormais talonné par Fendt, avec ses 13,5 % de part de marché. Le constructeur bavarois a progressé de plus de 3 points en 4 ans.

Claas et Massey Ferguson progressent

Toujours fermement accrochés aux places de quatrième et cinquième, Claas (11,4 %) et Massey Ferguson (10,4 %) progressent respectivement de 0,5 et 0,2 point. Derrière, Case IH (8,3 %) et Valtra (5,8 %) perdent tous les deux 0,9 point de taux de pénétration par rapport à 2019. Deutz-Fahr progresse avec une part de 5,1 % contre 4,6 % en 2019. Enfin, Kubota reste juste sous la barre des 5 % avec une part de marché de 4,8 %.

Coup de théâtre pour les spécialisés

Si le palmarès est le même depuis plusieurs années pour les tracteurs standards, le marché de tracteurs spécialisés réserve une surprise de taille. En effet, Fendt se hisse sur la première place avec une part de marché de 19,4 %, en hausse de 2,2 points par rapport à 2019.

New Holland est relégué à la seconde place avec un taux de pénétration qui passe de 23,1 % en 2019 à 18,5 % en 2020. Loin derrière ces deux leaders, Same éjecte Kubota du podium et se hisse à la troisième place avec une part de marché de 8,2 % et une hausse spectaculaire de 2,4 points.

Dans le même temps, le constructeur japonais passe de 10,1 à 8 % des immatriculations. Massey Ferguson (6,6 %) Claas (6,1 %) et Landini (5,8 %) complètent le palmarès. Le leader des tracteurs standards John Deere est relégué au fond du classement avec seulement 4,2 % de part de marché.