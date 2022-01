La crise sanitaire n’a eu aucun effet sur les ventes de tracteurs en 2021. Ainsi, selon les chiffres officiels d’Axema, 40 728 tracteurs standards, espaces verts, viticoles et spécialisés ont été immatriculés, soit une hausse de 8,9 % par rapport à 2020 et une progression de 6,9 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. La campagne 2021 est la meilleure des 8 dernières années.

Le segment des 100 à 149 ch en tête

Pour les tracteurs standards, qui concernent tous les modèles à roues ou à chenilles de gabarit normal et plus de 60 ch, les immatriculations de tracteurs neufs atteignent 24 543 unités, en progression de 2,7 % par rapport à 2020.

L’analyse par segment de puissance révèle que la catégorie « 100 à 149 ch » se maintient en tête de classement. La catégorie des « 150 à 199 ch » affiche la meilleure progression et garde la deuxième place. On note aussi une progression des très fortes puissances (plus de 350 ch), qui passent de 341 unités en 2020 à 391 tracteurs en 2021, soit une hausse de 14,6 %.

Des parts de marché sans surprise

Du côté des parts de marché officielles publiées par Axema, le trio de tête de change pas. John Deere se cramponne à la première place avec 23,3 % des ventes. Le constructeur américain est suivi par ses éternels dauphins New Holland (14,4 %) et Fendt (13,2 %).

Derrière, seul Claas passe la barre des 10 % avec 11,4 % de part de marché. Massey Ferguson recule de 1,6 point avec 8,8 %, suivi par Case IH et ses 8,3 %. Valtra affiche un taux de pénétration de 6,3 %, Deutz-Fahr 5,5 % et Kubota 5,4 %. McCormick et Same complètent le palmarès avec respectivement 1,2 % et 0,6 %.