Le Modef, le syndicat des exploitations agricoles familiales, ne croit pas à la proposition actuelle du chèque alimentaire. Le 7 juin 2022, la Première ministre Élisabeth Borne a choisi d’accorder un soutien aux familles, sous la forme d’une distribution d’argent à la rentrée, pour résister à l’inflation alimentaire. Elle n’a pas mis en place le chèque alimentaire discuté depuis les débats de la loi Climat et résilience de 2021.

Pour le prochain budget de l’État

La Première ministre a renvoyé au prochain exercice financier de l’État l’idée d’un chèque alimentaire pérenne destiné aux plus démunis (de l’ordre de 10 à 5,5 millions de personnes selon les critères envisagés). La FNSEA et La Coopération agricole ont commencé à nouer des alliances avec d’autres organisations agricoles dans l’objectif de porter une voix commune en ce sens avant la discussion budgétaire en septembre. Le think tank Agriculture Stratégies vient d’annoncer rejoindre cette plateforme.

Flou dans ses modalités et son financement

Mais du côté du Modef, on ne croit pas à la logique de la Première ministre. Le syndicat lui reproche son flou aussi bien dans ses modalités que dans son financement. Pour lui, il faudrait une aide d’un montant bien supérieur : au moins cent euros par mois. Même si le montant de l’aide anti-inflation de la rentrée n’est pas officiel, les rumeurs s’accordent autour de 150 euros en une fois.

Il faudrait aussi que cette aide soit distribuée par les associations caritatives (Croix rouge, Secours populaire…) et dépensés dans les épiceries de proximité. « Il faudrait que les produits soient d’origine française, frais et peu transformés », ajoute le Modef dans une prise de position publiée le 14 juin 2022.