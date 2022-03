Terra Nova envisage de confier aux régions l’orchestration, à l’échelle du territoire, d’un contrat social passé entre les agriculteurs et le reste de la société au sein d’une nouvelle commission indépendante des ministères.

Décarboner l’agriculture

Terra Nova milite pour la réorientation d’une bonne partie des soutiens à l’agriculture et à l’investissement en faveur de la transition écologique, pour des engagements de long terme de l’amont et de l’aval. Le think-tank conseille aussi de mettre en place un diagnostic de la qualité des sols dans l’idée de restaurer en dix ans les sols les plus dégradés. Le groupe de réflexion envisage aussi le portage du foncier pour faciliter l’arrivée de nouveaux agriculteurs. Il envisage aussi de créer des baux ruraux environnementaux, dans l’idée de contractualiser les contraintes agroécologiques.