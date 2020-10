pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Du 30 octobre au 01 décembre 2020 au minimum, la France entière se retrouve une nouvelle fois confinée pour enrayer la propagation du coronavirus. Si le président de la République a affirmé que « les exploitations agricoles continueront de fonctionner », certaines adaptations seront obligatoires pour rester dans les règles.

> À lire aussi : Parole de président : « Les exploitations agricoles continueront de fonctionner » (29/10/20)

Assurer la continuité de l’activité agricole

Des déplacements limités

Tous les déplacements sont interdits, sauf certaines exceptions :

- Les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou les établissements d’enseignement supérieur pour les étudiants ou les centres de formation pour adultes ;

- Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées et les livraisons à domicile ;

- Les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés et l’achat de médicaments ;

- Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d’enfants;

- Les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

- Les déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile ;

- Les convocations judiciaires ou administratives et rendez-vous dans un service public ou la participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Pour ces motifs, il faudra se munir d’une attestation dérogatoire de déplacement.

Des attestations de dérogation de déplacement à présenter

L'attestation dérogatoire de déplacement est à remplir soit en format numérique en ligne ou via l’application AntiCovid, ou sur papier libre. Les non-salariés doivent s’en munir pour leurs déplacements professionnels en cochant le premier motif.

Pour les déplacements professionnels des salariés, il est possible de remplir une attestation dont la durée de validité est à déterminer par l’employeur. Elle n’est donc pas nécessairement à renouveler tous les jours. Elle concerne les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, mais aussi les déplacements entre les différents lieux de travail.

Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement ou de non-présentation de l’attestation dérogatoire de déplacement.

Le maintien de certaines activités

Les commerces et établissements recevant du public (ERP) non essentiels seront fermés pendant le confinement. Contrairement au premier confinement, les marchés alimentaires restent pour le moment ouverts.

Si les décrets se font attendre, le ministre de l’Agriculture a relayé ce 30 octobre 2020, quelques informations sur le secteur de l'agriculture :

#COVID19



Continuons à manger des produits frais français. Toute la chaîne alimentaire est pleinement mobilisée pour assurer, partout, les approvisionnements. pic.twitter.com/C8DvV7yY0V — Julien Denormandie (@J_Denormandie) October 29, 2020

La cellule de continuité économique a été réactivée et le dispositif d’activité partielle étendu, les décrets précisant les modalités d’accès au fonds de solidarité devraient paraître dans les jours à venir.