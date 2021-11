Le ministère de l’Agriculture a ouvert le 15 novembre 2021 un nouvel appel à projets pour 2021-2022 dans le cadre du programme national de l’alimentation et de la nutrition (PNAN). Il faut candidater avant le 10 janvier 2022.

Les projets agissant pour l’alimentation locale et durable et fédérant plusieurs acteurs dans les territoires seront soutenus. Ainsi seront soutenus en particulier des nouveaux projets alimentaires territoriaux (PAT) ainsi que des initiatives qui renforceraient l’approvisionnement de la restauration collective en produits de qualité et issus des circuits courts.

1,8 million d’euros

Une enveloppe de 1,8 million d’euros est réservée pour les projets lauréats, lesquels seront dévoilés au printemps 2022.

La précédente édition (2020-2021) avait permis d’accompagner 151 projets de PAT émergents et 21 projets innovants à portée nationale ou régionale, précise le ministère, grâce à un budget de 14 millions d’euros renforcé par le plan France Relance.

