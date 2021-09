Trois conseils pour réussir la transmission de son élevage

Faire le deuil de la valeur patrimoine

Avant de s’accorder sur un prix de cession avec le repreneur, un travail d’évaluation de l’entreprise agricole à céder est nécessaire. Et à ce jeu, la solution la plus favorable au cédant est loin d’être celle toujours retenue.

« On va chercher aujourd’hui un compromis entre la valeur patrimoniale et la valeur économique, explique Morgane Carn, directrice de service — Conseil économique agricole au Cerfrance Brocéliande. Pour trouver la valeur patrimoniale, on reprend l’intégralité des biens qui composent l’exploitation et on va les évaluer en fonction de leur vétusté et en fonction de leur adaptation au travail quotidien. Mais cette valeur patrimoniale présente parfois un décalage avec la valeur économique qui correspond au potentiel de rentabilité de l’activité. C’est regarder quelle activité est possible et de déterminer à partir de celle-ci la rentabilité dégagée. »

« Aujourd’hui, on est encore malheureusement bloqué sur des valeurs patrimoniales », regrette Jean-Yves Deslandes, référent en installation et transmission des élevages au groupe coopératif Eureden. Il est amené dans certains cas à évaluer des exploitations à la demande d’associés coopérateurs.

« Généralement, on est déphasé par rapport à l’estimation patrimoniale, en raison de la vétusté et de l’état de l’entreprise, explique-t-il. Il y a des gens qui continuent d’investir et dont l’exploitation est, entre guillemets “reprenable en l’état” et d’autres où certains travaux sont nécessaires ». Trouver le bon accord entre le cédant et le repreneur est « une gymnastique », conclut Jean-Yves Deslandes.

« Il y a la valeur économique des choses et les futurs travaux qu’il faut intégrer dans le prix de la reprise, précise Daniel Conan, ancien naisseur-engraisseur de porcs à Riec-sur-Bélon (Finistère). On aura du mal à expliquer à notre successeur qu’il va gagner de l’argent si on ne peut pas lui présenter trois ou cinq derniers bilans positifs. C’est aussi simple que ça. »

« C’est quand même les bilans comptables et les résultats sur les dernières années qui vont permettre de vérifier si l’entreprise est transmissible », surenchérit Philippe Lescoat, enseignant-chercheur à AgroParisTech et fils d’éleveur.

Daniel Conan savait aussi qu’il devait intégrer la valeur de sa maison d’habitation, construite sur le site de l’exploitation, dans la valeur de la reprise. « Je ne vais pas me plaindre mais son prix se rapproche plus d’un mobil-home que d’un chalet à la montagne. Mais il n’y avait pas trop le choix. La ferme était vendue en un seul ensemble. »