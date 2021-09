En visite aux Terres de Jim le 10 septembre 2021, Emmanuel Macron n’avait pas que des annonces sur l’assurance récolte à sortir de son chapeau. À Corbières, dans les Alpes-de-Haute-Provence, il a aussi annoncé que le ministre de l’Agriculture présentera en décembre un outil de portage « français » en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs.

Généraliser ce qui existe déjà

« C’est un système de portage que plusieurs groupes bancaires ou assurantiels d’ailleurs commencent à faire et qu’on veut généraliser », a précisé le président de la République lors d’un échange avec le syndicat Jeunes Agriculteurs sous un chapiteau des Terres de Jim.

Le principe est que le foncier soit porté pendant les premières années d’installation du jeune et « au moment où il commence à avoir plusieurs bilans et une viabilité financière, il commencera les remboursements », a ajouté Emmanuel Macron.

La Safer, à l’initiative

Ce système qui doit encore être finalisé sera donc présenté par Julien Denormandie, sans doute lors du congrès de la Safer qui aura lieu au début du mois de décembre à Marseille. C’est en tout cas la déduction faite par Emmanuel Hyest, président de la FNSafer.

Contacté par La France agricole, Emmanuel Hyest a confirmé que son organisation travaillait depuis quelque temps sur un tel outil de portage, notamment avec Jeunes Agriculteurs et des « institutionnels ».

Des initiatives de portage entre la Safer et des banques existent déjà au niveau régional. C’est notamment le cas en Centre-Val de Loire sur la base d’une convention signée entre la Safer et le Crédit Agricole. D’autres partenariats existent aussi en Île-de-France et en Bretagne.

« On en est encore en réflexion, mais on n’a jamais été aussi prêt », a précisé Emmanuel Hyest. Après le chapeau du président, ce sera donc au ministre de sortir, en décembre, cet outil de sa hotte.