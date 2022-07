À l’issue du comité de suivi des relations commerciales hebdomadaire, qui s’est tenu ce 21 juillet 2022, le cabinet du ministre de l’Agriculture a d’abord indiqué que les négociations avancent, « qu’il y a une évolution notable » depuis le début du mois de juillet, avant de lancer un pavé dans la mare !

« Mais, il reste pas mal de choses à régler parce qu’une enseigne et une centrale ont des pratiques qui sont très problématiques dans le cadre de l’application de la charte d’engagement et de la loi Egalim ». Le cabinet a indiqué que les services de l’État ont constaté qu’une enseigne fait traîner les renégociations de tarifs et qu’ils ont « toutes les raisons de penser » que c’est uniquement pour conquérir des parts de marché.

Des pratiques inacceptables

« C’est une pratique totalement déloyale », s’est agacé l’entourage du ministre de l’Agriculture, sans souhaiter donner le nom du distributeur concerné. « Cette enseigne et cette centrale jouent les francs-tireurs et cela nous semble inacceptable dans cette situation tendue ».

Le ministre de l’Agriculture souhaite saisir rapidement la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a indiqué son cabinet.