Les fonds pour financer la « troisième révolution agricole » promue par le gouvernement sont officiellement ouverts. Le ministère de l’Agriculture a annoncé le 12 avril 2022 sur son site internet l’ouverture du « premier guichet de soutien ».

Premiers arrivés, premiers servis

Les demandes d’aide peuvent être déposées sur le site de FranceAgriMer jusqu’au 31 décembre 2023, selon l’instruction technique du 7 avril 2022. Les demandes d’aide complètes sont traitées dans leur ordre d’arrivée et dans la limite des crédits disponibles. Une enveloppe de 20 millions d’euros est déployée.

Drone, capteurs connectés et robot désherbeur

Elle vise, selon la liste de France AgriMer, « des drones de télédétection, des capteurs connectés, des matériels connectés et innovants, des robots désherbeurs autonomes, des innovations techniques de filière ». Ces dernières comprennent plus précisément « les systèmes de stimulation physique des plantes, les systèmes de tri optique et les couvertures flottantes de fosse et dispositif de récupération du biogaz ».

Les équipements d’occasion ou en crédit-bail et la main-d’œuvre ne sont pas finançables.

Un taux d’aide entre 20 % et 40 % des dépenses éligibles

Le montant minimal des dépenses à présenter dans la demande est fixé à 2 000 € HT. Le plafond des dépenses éligibles est arrêté à 40 000 € HT et à 150 000 € HT pour les Cuma.

Le taux de l’aide varie de 20, 30 et 40 % en fonction des investissements réalisés. Le détail est consultable dans les annexes de l’instruction technique. Le taux est majoré de 10 points pour les nouveaux installés ou les jeunes agriculteurs et les Cuma.