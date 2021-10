En comptant les candidats définitivement déclarés et ceux dont la candidature doit encore être retenue par leur famille politique, ils étaient sept prétendants à l’Elysée à avoir parcouru les allées du Sommet de l’élevage.

Le salon qui se déroule à Cournon dans le Puy-de-Dôme ferme ses portes ce vendredi. Emmanuel Macron présent lors du dernier Sommet en 2019 n’a pas fait le déplacement.

La rémunération des agriculteurs, la priorité de tous

Xavier Bertrand (divers droite), Fabien Roussel (Parti communiste français) et Arnaud Montebourg (divers gauche) avaient ouvert le bal le 6 octobre 2021.

« Je suis venu ici pour voir que ce que j’ai en tête est cohérent ou à côté de la plaque », a déclaré Xavier Bertrand lors d’une conférence de presse où plusieurs médias nationaux l’ont surtout interrogé sur la montée d’Éric Zemmour dans les sondages que ses idées pour l’agriculture.

Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France, en visite dans le hall des vaches allaitantes lors du Sommet de l’élevage de Cournon-d’Auvergne. © © Jérôme Chabanne/Hans Lucas

Le président de la région des Hauts-de-France en a dressé tout même les très grandes lignes à Cournon en plaçant « la rémunération des agriculteurs » comme priorité. Il a annoncé qu’il dévoilera l’ensemble de ses propositions définitives « dans les prochaines semaines ».

Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, a lui visité le Sommet en compagnie de deux députés communistes : Jean-Paul Dufrègne, élu de l’Allier, et André Chassaigne, élu du Puy-de-Dôme et à l’origine de la proposition de loi votée le 17 juin 2021 à l’Assemblée nationale et visant à re­valoriser les pensions agricoles les plus faibles.

De gauche à droite : Andre Chassaigne (député communiste du Puy-de-Dôme), un éleveur de salers, Fabien Roussel (premier secrétaire du Parti communiste et candidat à l’élection présidentielle), et Jean Paul Dufregne (député communiste de l’Allier). © Jérôme Chabanne/Hans Lucas

Une visite qui précédait un meeting que le candidat communiste a tenu à Billom, le soir même, à une quinzaine de kilomètres de Cournon. Il y a présenté ses premières propositions dont les détails doivent encore être travaillés assure son entourage. « La rémunération du travail agricole » est pour lui aussi la première des priorités.

Arnaud Montebourg, candidat a l‘élection présidentielle en visite dans le hall des vaches allaitantes lors du Sommet de l’élevage de Cournon-d’Auvergne. © Jérôme Chabanne/Hans Lucas

Avant d’arriver à Cournon, Arnaud Montebourg, ancien ministre et entrepreneur dans le secteur du miel, de la glace et des amandes, a partagé sa joie sur Twitter de traverser en train « cette France « dite périphérique ». Au Sommet de l’élevage, il a proposé la création de « tickets alimentaires pour aider ceux qui ne mangent pas à leur faim et pour soutenir le revenu des agriculteurs ».

Marine Le Pen, candidate a l’élection présidentielle de 2021, en visite dans le hall des vaches allaitantes. © Jérôme Chabanne/Hans Lucas

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national et éleveuse de chats, s’est confrontée à des plus gros animaux à Cournon le jeudi 7 octobre 2021. Elle y a défendu ses mesures protectionnistes et sa vision du « patriotisme économique ».

Michel Barnier, candidat à l’investiture des Républicains, a aussi parcouru les allées du Sommet le 7 octobre 2021, lui qui était déjà venu du temps où il était ministre de l’Agriculture. Sa concurrente, Valérie Pécresse, est arrivée quant à elle jeudi soir et était la seule candidate présente vendredi.

Nicolas Dupont-Aignan, fondateur du parti Debout la France, était sur le salon jeudi. Et à croire son compte Twitter, il était heureux d’échanger avec le syndicat de La Coordination rurale.

En direct du stand de la Coordination rurale au Sommet de l'Elevage. Merci pour cet échange ! Voilà un vrai syndicat agricole qui a une pensée cohérente sur notre avenir rural et alimentaire. #SauvonsLaFrance pic.twitter.com/AvQLx7hsZ6 — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) October 7, 2021

Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le 10 avril 2022.