Un compte-rendu d’étape du débat public sur la politique agricole, suspendu le 3 avril pour cause de Covid-19, a été publié le 24 juin 2020 par la Commission nationale du débat public (CNDP). Le calendrier du débat est prolongé jusqu’à l’automne, mais la publication de ce rapport intermédiaire doit fournir au gouvernement des premiers échos des attentes citoyennes, alors que vont reprendre les travaux autour de l’élaboration du PSN (plan stratégique national, déclinaison française de la future Pac).

Aller vers davantage d’environnement

Le site du débat public a enregistré 21 485 visiteurs et reçu 1 660 avis et commentaires, émanant de 481 contributeurs. À leur lecture, la CNDP distingue « une orientation claire : [les contributeurs] réclament des agricultures différentes de celles actuelles, davantage tournées vers la prise en compte de l’environnement, de la biodiversité et des ressources naturelles avec une attention particulière aux conditions de vie des agriculteurs et agricultrices, et garantissant une alimentation saine et accessible pour tous ». Bref, ils rêvent d’une agriculture parfaite dans un monde parfait…

Débats autour de la bio

Des clivages apparaissent dans les débats, concernant principalement la place de l’agriculture bio et l’usage de produits phytosanitaires (y compris en bio). Ceux qui se réclament du « réalisme » et du « pragmatisme » s’opposent à une vision supposée « utopique ». L’élevage « intensif », le recours aux OGM et la méthanisation sont quelques-uns des sujets ayant également suscité beaucoup d’intérêt. Sur la Pac, beaucoup de contributeurs se montrent critiques et souhaiteraient notamment, que les aides soient mieux partagées.

Assurer un revenu juste aux agriculteurs

Le questionnaire en ligne, visant à hiérarchiser les préoccupations des citoyens, a enregistré 7 409 participations. Les objectifs environnementaux (gérer durablement les ressources, lutter contre le changement climatique et s’y adapter) se dégagent comme étant « très prioritaires », suivis par un objectif économique : « rééquilibrer les rapports de force dans la chaîne de valeur ». « Attirer les jeunes agriculteurs » et « assurer un revenu juste » aux agriculteurs sont aussi considérés comme des objectifs « prioritaires » par près de la moitié des répondants (49 et 48 %).

À l’opposé, les objectifs portant sur le renforcement de la compétitivité et sur la modernisation et transition numérique sont jugés comme peu ou pas du tout prioritaires par 78 et 70 % des répondants.