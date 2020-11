Une semaine après la circulaire de la ministre de l’Écologie, Barbara Pompili, autorisant la chasse sous certaines conditions en période de confinement, les instances agricoles majoritaires (FNSEA, JA et APCA) et la Fédération nationale des chasseurs (FNC) demandent que les préfets tiennent compte « non seulement du grand gibier mais aussi des autres espèces à problème qui provoquent des dégâts », dans une lettre ouverte datée du 10 novembre 2020.

Une telle action commune entre chasseurs et agriculteurs est rare. Surtout concernant leur principale pomme de discorde : les dégâts de gros gibier.

Les quatre organisations alertent la ministre sur les « conséquences désastreuses pour les exploitations agricoles de très nombreux départements, faisant suite à la fermeture de la chasse pendant le confinement » et dénoncent le fait que « selon les départements, les préfets n’ont pas toujours pris en compte les demandes très claires des organisations agricoles et cynégétiques ».

46 millions d’euros de dégâts agricoles en 2020

Les protagonistes soulignent qu’en 2020, le montant des dégâts indemnisés par les chasseurs « atteint 46 millions d’euros (M€), pour une facture globale de 77 M€ en intégrant les frais d’estimation, de fonctionnement et les moyens de prévention ». Ils rappellent d’ailleurs que « ce sujet fait l’objet d’une réforme à la demande du président de la République et la concertation est en cours ».

« Notre demande n’est en rien d’octroyer un privilège »

Pour les signataires de ce courrier, il ne s’agit « en rien d’octroyer un privilège pour les chasseurs comme cela est parfois affirmé sans raison par certaines ONG », mais bien de poursuivre des missions d’intérêt général : réguler pour éviter des dégâts agricoles et forestiers et surveiller les dangers sanitaires que sont la PPA (peste porcine africaine) et l’influenza aviaire. A cette liste, on peut ajouter celle de réduire le danger que représente l’explosion de la population du grand gibier pour les automobilistes.

Donc activités nautiques interdites (même à moins d’un kilomètre du domicile) mais chasse autorisée.



Lobby des chasseurs > Lobby des surfeurs https://t.co/HlcrNPIzg4 — Hugo Clément (@hugoclement) October 31, 2020