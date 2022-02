Participant aux travaux du Varenne de l’eau, les chambres d’agriculture ont salué les conclusions présentées le 1er février par Julien Denormandie et Jean Castex. Jugeant la modification du décret sur la gestion quantitative de la ressource en eau comme « absolument nécessaire », Sébastien Windsor, président des chambres d’agriculture a tout même souhaité qu’elle soit publiée dès que possible et avant les élections présidentielles.

Le besoin d’aller vite…

Le président du réseau consulaire demande aussi à l’État à suspendre le vote en cours des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) afin que « leurs contenus soient bien alignés avec les nouvelles politiques mises en avant sur les volumes d’eau qui pourront être prélevés hors étiage ». « Il faut que cela soit fait et visible dans les jours et les semaines qui viennent », a-t-il ajouté.

… et d’un « budget conséquent »

S’il a salué les moyens budgétaires annoncés lors des conclusions du Varenne, Sébastien Windsor exige que le dispositif soit maintenu dans les dix ans pour éviter que « seuls les premiers exploitants » en bénéficient.

Il a aussi rappelé la nécessité d’un soutien public des agriculteurs : « Il faut qu’on ait une capacité à accompagner individuellement chaque agriculteur pour qu’il réfléchisse à son projet d’adaptation au changement climatique que ce soit au niveau de l’assurance, en passant par l’eau et par les changements de ses pratiques. Est-ce qu’il y a des variétés à changer ? Est-ce qu’il faut mettre en place de nouvelles cultures, du nouveau matériel pour semer ou pour récolter ? Pour faire tout ça, on a besoin d’un vrai budget conséquent pour accompagner chaque agriculteur pour qu’il ait un projet sur son exploitation ».

Le président des chambres d’agriculture a annoncé que les 13 diagnostics territoriaux réalisés dans le cadre de la thématique du Varenne traitant de « la résilience de l’agriculture » sont disponibles dans chaque région. Ils doivent à terme servir de fondation à un plan régional d’adaptation au changement climatique des exploitations et des filières.