Le 16 avril 2021, le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) était missionné par le ministère de l’Agriculture pour conduire une mission d’évaluation du fonctionnement des structures chargées de la préparation à l’installation agricole. Un an après, voici ses conclusions et préconisations.

En 2020, la France comptait 398 800 chefs d’exploitation dont plus de la moitié avait plus de 50 ans. Soit environ 200 000 départs à prévoir dans les dix prochaines années ou encore quelque 20 000 chaque année. Or, le rythme actuel de 13 000 installations par an est loin de compenser tous les départs.

Seuls un tiers des porteurs de projet s’installent

D’où l’importance pour le ministère de l’Agriculture de vérifier la capacité du préparation à l’installation à relever le défi d’accueillir et d’accompagner tous les candidats à l’installation.

D’autant que les chiffres montrent des pertes en route : un tiers seulement des 20 000 porteurs de projets accueillis chaque année aux Points accueil installation (PAI) parviennent à s’installer. Et un tiers seulement des nouveaux installés ont bénéficié d’un plan de professionnalisation personnalisée (PPP). L’ouverture du PPP à tous les candidats, issue des assises de l’installation à la fin de 2012, est loin d’être atteinte : le PPP bénéficie essentiellement aux candidats à l’installation aidée.

Fusionner les PAI et les acteurs du PPP

Le CGAAER préconise donc un meilleur suivi des porteurs de projets, depuis l’entrée en PAI jusqu’à la sortie du dispositif soit par abandon, soit par installation.

Le parcours à l’installation est vécu comme complexe, pointe le CGAAER, qui recommande de créer un guichet unique départemental, avec un référent par porteur de projet. Les PAI et les Centre d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisée (CEPPP) pourraient ainsi fusionner.

Tenir compte de la pluralité des acteurs

Le centre d’étude du ministère relève également le rôle prépondérant des chambres d’agriculture dans le parcours à l’installation. Mais il ne faut pas pour autant oublier la pluralité des acteurs dans l’accompagnement et la formation, insistent les auteurs du rapport. Pour davantage de transparence, ils recommandent de regrouper toute l’information régionale sur un même site internet, mission qui pourrait être prise en main par les chambres d’agriculture.