Le député Roland Lescure, président de la commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, a annoncé le 24 juin 2021 la création d’une mission d’information sur les coopératives, à l’occasion de l’examen en séance de la proposition de loi « visant à protéger la rémunération des agriculteurs ».

« La question des coopératives a été évoquée à de nombreuses reprises en commission où j’ai proposé, avec l’assentiment, me semble-t-il, de tous les groupes, la création, à la rentrée, d’une mission d’information destinée à évaluer tous les enjeux du système unique – qui est très positif – des coopératives », a-t-il argumenté.

Valoriser le rôle des coopératives

Pour La Coopération Agricole, qui a réagi dans un communiqué le 24 juin 2021, ce sera « l’occasion de mettre en lumière les valeurs et principes de ce modèle d’entreprise ainsi que le rôle essentiel des coopératives dans le dynamisme économique et social de l’ensemble des territoires français ».

« La mission d’information parlementaire lancée dans les prochains mois sera, pour La Coopération Agricole, l’occasion de valoriser les atouts du modèle et de nourrir la dynamique d’amélioration continue dans laquelle les coopératives sont inscrites. Pour créer de la valeur et mieux la répartir sur l’ensemble de la chaîne, maintenir la vitalité des territoires et restaurer une souveraineté alimentaire durable, nous avons besoin des coopératives. Veillons, collectivement, à en préserver les fondamentaux ! », déclare Dominique Chargé, président de La Coopération Agricole.