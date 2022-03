Dans un contexte de transition énergétique qui s’accélère, l’agrivoltaïsme fait figure de nouvel eldorado, et les agriculteurs s’organisent pour que la filière ne leur échappe pas. La Fédération française des producteurs agrivoltaïques (FFPA) s’est montée en décembre 2021 pour défendre un développement du secteur par des collectifs d’agriculteurs. L’organisation a profité du Salon international de l’agriculture pour mettre en avant sa vision.

La FFPA perçoit l’agrivoltaïsme comme une opportunité, pour « favoriser un modèle vertueux, résilient aux aléas du bouleversement climatique, permettant de diversifier et de sécuriser les productions agricoles ainsi que les sources de revenus des exploitants ». La FFPA parle aussi d’« écosystème solidaire viable et durable, en phase avec les attentes des citoyens ».

Plus de 20 projets et 200 agriculteurs

La fédération regroupe d’ores et déjà 22 collectifs d’agriculteurs. Ces collectifs se sont constitués dans des zones en déprise rurale, à faible potentiel agronomique ou soumises à de fortes contraintes environnementales. Certains sont composés d’une poignée de fermes, d’autres de plusieurs dizaines. Le projet Terr’Arbouts dans les Landes réunit par exemple trente-six exploitations.

Le modèle que défend la FFPA est celui d’une mutualisation des réflexions agricoles de territoire et d’une part des revenus photovoltaïques. Cette vision coopérative a aussi pour objectif de garantir une vocation agricole des terres et un juste partage de la valeur, tout en facilitant l’installation et la transmission aux jeunes générations.