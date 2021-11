Le ministère de l’Agriculture publie au Journal officiel du 5 novembre 2021, un arrêté daté du 4 novembre qui qualifie le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

Des mesures à mettre en place

Dans un communiqué de presse diffusé ce 5 novembre, le ministère de l’Agriculture précise les mesures de prévention d’application immédiate sur l’ensemble du territoire métropolitain :

La mise à l’abri des volailles des élevages commerciaux et la claustration ou mise sous filet des basses-cours ;

L’interdiction de l’organisation de rassemblements et de la participation des volailles originaires des territoires concernés ;

Des conditions renforcées pour le transport, l’introduction dans le milieu naturel de gibiers à plumes et l’utilisation d’appelants ;

L’interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à l’arrivée de la France jusqu’au 31 mars ;

La vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés sous filet.

Une surveillance quotidienne

« Ces mesures sont accompagnées d’une surveillance clinique quotidienne dans tous les élevages commerciaux et non commerciaux, ajoute le ministère. Dans les zones à risque élevé de diffusion, des prélèvements avant mouvement seront réalisés et seules les personnes indispensables au fonctionnement des élevages pourront y entrer. »

Le ministère ajoute que des « réductions de densité dans les zones touchées par les précédentes crises sont également engagées à l’approche de cette période à risque. Les modalités de mise à l’abri ont été adaptées afin de prendre en compte les conditions de production, notamment pour les élevages en plein air ou sous cahiers des charges spécifiques. »

De nombreux cas dans la faune sauvage

« Cet arrêté […] est pris à la suite de la détection de nombreux cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage migratrice, dont 45 cas (H5N1) confirmés en Allemagne et 6 cas aux Pays-Bas. »

Le texte souligne que le cas le plus proche est distant de 230 kilomètres de l’Hexagone. « En Italie, 6 foyers de dindes de chair ont été infectés par un virus H5N1, dans la plaine du Pô, probablement en lien avec l’avifaune très fréquente dans la province de Vérone. »

Des cas dans des basses-cours françaises

Dans la notice de l’arrêté, le ministère de l’Agriculture rappelle qu’en France, trois foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (H5N8) ont été confirmés chez des particuliers en lien probable avec un foyer déclaré en Belgique.

« L’emballement de la dynamique d’infection dans les couloirs de migration justifie l’élévation du niveau de risque et les mesures de prévention prévues par l’arrêté ministériel du 16 mars 2016 dans tout le territoire métropolitain. »