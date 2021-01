Les indemnisations pour la grippe aviaire arriveront « dans les prochains jours »

Afin de stopper l’hémorragie causée par la grippe aviaire, le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie a pris la décision d’amplifier les abattages préventifs, en vigueur depuis le 24 décembre dernier, et qui ont déjà permis d’éliminer plus de 350 000 canards, dénombre le ministère de l’Agriculture dans un communiqué diffusé le 7 janvier 2021.

Interrogé au micro de France bleu Gascogne vendredi 8 janvier 2021 au matin, le ministre a assuré que les indemnisations seraient accordées aux éleveurs touchés par les abattages. « Un dispositif d’acompte pour compenser la valeur des animaux abattus est d’ores et déjà en place ; les premiers versements seront réalisés dans les prochains jours ».

Le ministre en visite dans les Landes.

« À ce jour, on dénombre 119 foyers d’infection dans les Landes, concentrés dans la Chalosse, territoire à forte densité d’élevages de canards gras. Des foyers, à ce stade plus isolés, ont également été identifiés dans les départements voisins des Hautes-Pyrénées (2 cas), des Pyrénées-Atlantiques (2 cas) et du Gers (1 cas) », précise le ministère dans son communiqué.

Face à cette crise sanitaire, Julien Denormandie sera en visite dans les Landes ce vendredi 8 janvier où il donnera une conférence de presse à Mont-de-Marsan dans l’après-midi, pour « témoigner de la solidarité de l’État dans l’épreuve qu’ils traversent à nouveau ».

Abattages préventifs dans un rayon de 5 km

Le ministère s’est basé sur l’avis de l’Anses rendu ce jeudi 7 janvier 2021 pour mettre en place des mesures de lutte supplémentaires. Le ministère a précisé que ces restrictions seraient réévaluées « d’ici à la fin du mois de janvier » :

Les abattages préventifs seront pratiqués dans un rayon de 5 km autour des foyers, contre 3 km auparavant. « Ils concerneront dans le 1er kilomètre tous les oiseaux d’élevage et de basse-cour, et pour les 4 km suivants l’ensemble des palmipèdes et les autres volailles quand elles ne sont pas claustrées ».

La réquisition d’abattoirs supplémentaires, la mobilisation du prestataire mandaté par l’État et des vétérinaires sanitaires vont permettre d’augmenter « significativement » les capacités d’abattage.

« La zone de surveillance de 10 km autour des foyers pourra être étendue jusqu’à 20 km, avec interdiction de sortie et d’entrée de volailles (y compris pour repeupler un élevage qui a terminé son cycle de production) ».

Gérer la maladie à long terme

« Ce virus vient des oiseaux migrateurs, et on ne va pas arrêter leur migration, donc la seule solution efficace c’est de revoir ces protocoles de biosécurité », a rappellé Julien Denormandie sur France Bleu Gascogne.

Le ministre a souligné que les 130 millions d’euros du plan de relance dédiés aux élevages, « notamment pour les investissements dans la biosécurité, pour s’inscrire sur le long terme ». Il s’est également engagé « à ne pas laisser les éleveurs seuls face à ces crises », avec un État « qui investit à leurs côtés ».

Le vaccin remis sur la table ?

Julien Denormandie a indiqué n’écarter aucune piste, y compris celle du vaccin, pour mettre fin aux crises sanitaires qui se renouvellent. Il a néanmoins rappelé qu’il n’y avait aujourd’hui aucun vaccin homologué, et que cette solution pourrait porter atteinte aux exportations, importantes dans la filière.

Le ministère a par ailleurs noté que la situation semblait « stabilisée dans les autres départements touchés par le virus depuis son introduction en France à la mi-novembre, puisqu’aucun nouveau cas, ni domestique ni sauvage, n’a été enregistré depuis 15 jours ».

