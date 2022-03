Si les nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) se font désormais plus rares dans les départements du Sud-Ouest, l’épizootie n’en est pas pour autant terminée. Dans la Région des Pays de la Loire, les départements de la Vendée et de la Loire-Atlantique « connaissent actuellement une diffusion rapide du virus de l’IAHP », rapporte le ministère de l’Agriculture, dans un communiqué publié le 6 mars 2022.

D’après la rue de Varenne, la Région compte 74 foyers en élevage, « essentiellement en Vendée, avec un nombre important de nouvelles suspicions en cours d’investigation ». L’accélération du nombre de nouveaux foyers a été observée « ces tout derniers jours : 58 foyers confirmés en Vendée au 4 mars, contre 9 le 24 février, et 11 foyers en élevage depuis le 28 février en Loire-Atlantique ».

Accroître les capacités d’« élimination »

Pour limiter la diffusion du virus de la grippe aviaire, le ministère de l’Agriculture a décidé d’accroître les capacités « d’élimination des animaux » avec « cinq équipes déjà mobilisées et une équipe supplémentaire sur le terrain dès la semaine prochaine pour assurer les dépeuplements ».

En parallèle, les expéditions de poussins et d’œufs à couver produits dans tous les couvoirs de la zone réglementée sont suspendues. Un dépeuplement des élevages situés autour de sites stratégiques (couvoirs, élevages de reproducteurs) est prévu dans un rayon de 5 km.

Les zones de surveillance seront également élargies et assortis d’une interdiction de mouvements et remises en place de volailles, sauf dérogation.

Foyers en zone « sensible » et « stratégique »

Selon le ministère, les foyers recensés en Vendée et en Loire-Atlantique « se situent pour la très grande majorité dans une zone à la fois sensible dite « à risque de diffusion » et stratégique car hébergeant de nombreux élevages d’animaux reproducteurs et de nombreux couvoirs de toutes les filières avicoles » Près de 500 000 animaux ont déjà été abattus dans cette zone.

Un avis de l’Anses est attendu « la semaine prochaine » pour comprendre les causes de cette diffusion rapide. Au 4 mars 2022, la France comptait au total 443 foyers d’IAHP en élevage, 35 cas en faune sauvage et 17 cas en basses-cours, depuis le début de l’épisode en novembre 2021.

