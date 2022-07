Les lauréats des Innov’Space 2022 (première partie)

L’entreprise allemande Bewital Agri GmbH & Co reçoit une étoile pour son produit Bewi-Fatric LM 101. Il s’agit d’une combinaison de méthionine et de lysine, encapsulées dans une matrice. Ce complément est destiné aux vaches laitières à haut potentiel et vise à assurer un apport optimal d’acides aminés.