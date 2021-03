À l’image de la Covid 19, la rhinopneumonie, une pathologie équine, est hors de contrôle. Pour enrayer l’épidémie, les concours et les rassemblements équestres sont suspendus jusqu’au 28 mars.

Afin de maîtriser le développement de la rhinopneumonie, la fédération française d’équitation (FFE) et la Société hippique française (SHF) ont annoncé dans un communiqué ce 1er mars 2021, la suspension de l’ensemble des compétitions équestres nationales et internationales, rassemblements d’équidés et stages qu’elles organisent ou placés sous leur égide jusqu’au 28 mars 2021 inclus.

Cette décision intervient après le constat de nombreux cas sur des concours en Europe. En janvier déjà, le réseau d’épidémiosurveillance en pathologie équine (Respe) avait lancé un appel à la vigilance pour la surveillance de l’évolution de la maladie.

Mesures de précaution

En attendant, le respect des bonnes pratiques, comme la mise à l’isolement des animaux positifs ou suspects est fortement recommandée. La limitation des mouvements d’animaux et la désinfection des véhicules sont également des mesures de précautions visant à contenir la progression de la maladie.

« À l’heure où seuls les rassemblements et compétitions à huis clos professionnels étaient organisés, la vaccination et les rappels vaccinaux contre la maladie restent recommandés pour les chevaux exposés », expliquent la FFE et la SHF dans leur communiqué.