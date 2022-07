Prédation

Ils veulent « renforcer la brigade loup »

Le 14 juillet dans l’Hérault, une centaine d’éleveurs et d’élus ont rappelé leur désarroi face aux attaques de loups aux estivants de passage sur le rond-point de Caylar sur l’A75. ©DRLe 14 juillet dans l’Hérault, une centaine d’éleveurs et d’élus ont rappelé leur désarroi face aux attaques de loups aux estivants de passage sur le rond-point de Caylar sur l’A75. ©DR

Le 14 juillet 2022, une centaine d’éleveurs et d’élus ont sensibilisé les touristes à la problématique de la prédation, sur une aire de l’A75. Dans un courrier adressé au ministre de l’agriculture, ils demandent plus de moyens pour réguler la population des loups et la révision du statut du prédateur.