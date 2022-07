Les éleveurs ayant subi des pertes économiques liées aux restrictions de déplacement pour les œufs de consommation dans les départements les plus touchés par l’influenza aviaire ont jusqu’au 22 juillet 2022 pour demander une indemnisation.

Le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire débloque une enveloppe de 2 millions d’euros pour indemniser les éleveurs de poules pondeuses les plus touchés par l’épisode d’influenza aviaire de 2021-22. Le versement de l’aide est assuré par l’organisme FranceAgriMer.

Payer la facture des restrictions sanitaires

« Les mesures sanitaires mises en œuvre en 2021-2022 pour lutter contre l’épizootie d’influenza aviaire H5N1 ont impacté les mouvements d’œufs destinés à la consommation, occasionnant des pertes économiques dans les élevages », souligne l’instruction technique publiée au Bulletin officiel le 30 juin 2022.

L’aide proposée « est fondée sur la prise en charge des coûts de destruction et des pertes dues à la non-valorisation ou à la moindre valorisation des œufs pendant les périodes de restrictions sanitaires. » Jusqu’à 100 % des coûts admissibles pourront être reversés, sur justificatifs, dans une fourchette allant de 500 € à 150 000 € par demandeur.

Indemnisation ciblée

Pour l’heure, seuls les élevages situés en zone réglementée sont concernés. Les départements couverts sont la Haute-Garonne (31), du Gers (32), des Landes (40), du Lot-et-Garonne (47), du Nord (59), des Pyrénées-Atlantiques (64), des Hautes-Pyrénées (65) et de la Seine-Maritime (76) sont concernés. « Un second volet de dispositifs d’indemnisation sera mis en place plus tardivement » pour les autres élevages touchés, précise l’instruction.

La demande d’aide peut-être déposée en ligne (ici), jusqu’au 22 juillet. Pour plus d’information, veuillez consulter l’interface FranceAgriMer.