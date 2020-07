Cette annonce a été faite alors que la Chine intensifie les inspections sur les marchés alimentaires de gros et interdit la vente et la consommation d’animaux sauvages. Un marché qui vendait des animaux vivants dans la ville de Wuhan, dans le centre du pays, est soupçonné d’être le berceau de l’épidémie de Covid-19. Et la récente réapparition du virus à Pékin a été attribuée à un important marché de gros agricole dans la capitale chinoise.

« La Chine va restreindre le commerce et l’abattage de volailles vivantes, encourager l’abattage massif de volailles vivantes dans des endroits soumis à certaines conditions et fermer progressivement les marchés de volailles vivantes », a déclaré Chen Xu, fonctionnaire de l’Administration nationale de la régulation des marchés, lors d’une conférence de presse.

Les volailles vivantes élevées en cage sont monnaie courante sur les marchés de gros et sur les marchés de produits frais, dans toute la Chine. Les volailles sont traditionnellement abattues sur place par les éleveurs, ou les acheteurs peuvent choisir de le faire à la maison, certains pensant que cela permet une fraîcheur maximale.

Les fruits de mer vivants, les amphibiens et d’autres créatures sont aussi souvent vendus sur les marchés. Les scientifiques pensent que l’agent pathogène responsable de la pandémie de coronavirus est apparu chez les chauves-souris avant de se propager à l’homme par l’intermédiaire d’un animal encore inconnu.

Chen Xu a exhorté les gouvernements locaux à « renforcer la surveillance de la sécurité alimentaire sur les marchés de gros agricoles », soulignant que « plus de 70 % de la viande, de la volaille, des fruits de mer, des fruits et des légumes y sont vendus » dans le pays.

Son annonce a été saluée par les groupes de défense des animaux. « Nous sommes heureux de voir que les marchés de volailles vivantes sont en train de disparaître en Chine », a déclaré Jason Baker, vice-président de Peta Asie, espérant que cette politique allait s’étendre à « tous les marchés d’animaux vivants dans le pays ».

We're happy to see that live-poultry markets are on their way out in China. This will reduce suffering for millions of animals every day. PETA hopes the State Administration for Market Regulation continues to stretch their wings and ban ALL live-animal markets nationwide. https://t.co/NbzlJfCKco