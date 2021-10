La Fédération avait saisi la justice considérant que les allégations relatives aux nitrites sur l’application Yuka portaient « injustement » préjudice aux professionnels de la charcuterie.

À l’occasion de sa conférence annuelle, la Fict est revenue sur le combat qui l’oppose à l’application nutritionnelle Yuka. La société Yuka SAS a été condamnée pour pratiques commerciales déloyales et trompeuses et pour dénigrement par le tribunal de commerce de Paris. Ce dernier a jugé que les allégations négatives relatives aux nitrites « ne reposent pas sur des bases scientifiques suffisantes et sont trompeuses, alors que les entreprises de la Fict respectent scrupuleusement les réglementations nationale et européenne », a relaté la Fédération.

Les tribunaux de commerce d’Aix-en-Provence et de Brive, également saisis par deux entreprises de charcuterie, ont formulé des jugements similaires. La Fict s’est dite sereine vis-à-vis des appels qui seront déposés, tant le dossier est « solide scientifiquement et juridiquement », a précisé leur avocate.

La Fict est pour favoriser l’accès des consommateurs à l’information

« Nous sommes favorables à toutes les applications comme Yuka, a assisté la Fict. Notre seule demande est que les informations délivrées sur ces applications ne soient pas subjectives, mais objectives et fondées scientifiquement ».