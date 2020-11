Le géant mondial du fast-food McDonald’s annonce, le lundi 9 novembre 2020, lors du dévoilement de son plan stratégique, son intention de développer sa propre gamme de produits végétariens sous le nom de McPlant. McDonald’s a déjà testé au Canada un burger avec un « steak » à base de plantes de Beyond Meat. Il veut désormais proposer sa propre mixture, fabriquée exclusivement pour McDonald’s, sur certains marchés, dès l’année prochaine.

> À lire aussi : Viande sans viande, un Eldorado pour la finance (19/02/2020)

La chaîne de restauration n’a pas précisé si elle renouvellerait son partenariat avec Beyond Meat, indiquant juste qu’elle ferait appel à des fournisseurs tiers comme pour le reste de ses produits. La gamme McPlant pourrait par la suite s’étendre à des alternatives au poulet, ou à l’œuf et au bacon des sandwichs du petit-déjeuner, a ajouté le groupe lors d’une présentation aux investisseurs. « Nous sommes ravis de cette opportunité car nous pensons avoir un produit éprouvé, au goût délicieux », a souligné Ian Borden, qui chapeaute les activités de McDonald’s à l’international. « Lorsque les clients sont prêts, nous sommes prêts pour eux », a-t-il ajouté.

Des essais dans le monde

En effet, ce n’est pas la première grande chaîne à lancer des alternatives végétariennes, y compris avec des substituts de la viande. Burger King a lancé aux États-Unis une version végétarienne de son emblématique burger « Whopper » dès avril 2019. D’autres chaînes comme Dunkin’ ou Starbucks ont aussi tenté l’expérience. Des alternatives comme les steaks au soja existent depuis longtemps mais des start-ups comme Beyond Meat et Impossible Foods ont développé ces dernières années des produits se rapprochant bien plus du goût, de la texture et de la couleur de la viande d’animaux.

> À lire aussi : Burger King lance son Whooper vegan en Europe (12/11/2019)

La base reste classique

Cela dit, les classiques restent une base de l’offre de McDonald’s. La chaîne compte toujours sur ses produits phares comme le « Big Mac », les « McNuggets » et les frites, qui représentent encore environ 70 % de son chiffre d’affaires sur ses principaux marchés. « La demande pour les produits familiers en ces temps incertains étant plus importante que jamais, McDonald’s estime que ces classiques de base continueront d’être des moteurs de croissance importants grâce à leur popularité et à leur rentabilité », a souligné le groupe dans un communiqué.

McDonald’s veut quand même procéder à quelques changements, avec par exemple des nouveaux pains pour les burgers et « une approche améliorée » de la cuisson des steaks.

Il veut aussi mettre l’accent sur ses produits à base de poulet, dont la croissance est plus importante que ceux à base de bœuf.

McDo France et les charolais

En France, McDonald’s ne s’annonce pas encore comme un héraut du végétarisme pour autant. Le 28 septembre 2020, la chaîne française avait annoncé faire le choix d’un steak de charolais français pour alimenter le retour à sa carte de son sandwich « Royal ». Parmi ses fournisseurs, Moy Park Beef Orléans a été sauvé de la fermeture par l’annonce de ce partenariat. « Nous avons pu nous appuyer sur la robustesse de notre système d’approvisionnement et les relations de confiance que nous entretenons avec nos partenaires depuis de nombreuses années dans la filière charolaise pour obtenir des volumes significatifs, dans la durée », estimait Mathieu Pissot, manager de la filière du bœuf de Moy Park Beef Orléans. Malgré le contexte exceptionnel en 2020, Moy Park Beef Orléans devait produire d’ici à la fin de l’année près de 3 500 tonnes de steaks hachés de viande charolaise pour McDonald’s France, soit un volume comparable à celui de 2019.

En novembre 2020, McDonald’s France poursuivait son travail avec les filières françaises en lançant dans ses 1 500 restaurants métropolitains un sandwich McBaguette élaboré pour la première fois avec 315 tonnes de farine française sous label rouge. À cette occasion, McDonald’s France annonçait travailler au total avec 34 000 agriculteurs et éleveurs français pour un volume d’affaires de 763 millions d’euros.